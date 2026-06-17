Conférence l’Histoire de l’horlogerie Salle Morand Pontarlier

Pontarlier

Conférence l’Histoire de l’horlogerie

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:30:00

fin : 2026-10-05 20:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Organisée par les Amis du Musée.

La captivante histoire de l’horlogerie commence avec le début de l’humanité. L’être humain a toujours voulu se repérer dans le temps, en observant soleil, lune et astres errants . .

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence l’Histoire de l’horlogerie

L’événement Conférence l’Histoire de l’horlogerie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS