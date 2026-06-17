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Conférence l’Histoire de l’horlogerie Salle Morand Pontarlier

Conférence l’Histoire de l’horlogerie Salle Morand Pontarlier lundi 5 octobre 2026.

Lieu : Salle Morand

Adresse : Rue Jouffroy

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : lundi 5 octobre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Conférence l’Histoire de l’horlogerie

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05 20:00:00

Date(s) :
2026-10-05

Organisée par les Amis du Musée.
La captivante histoire de l’horlogerie commence avec le début de l’humanité. L’être humain a toujours voulu se repérer dans le temps, en observant soleil, lune et astres errants .   .

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12  contact@admdp.com

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English : Conférence l’Histoire de l’horlogerie

L’événement Conférence l’Histoire de l’horlogerie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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