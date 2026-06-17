Conférence l’Histoire de l’horlogerie Salle Morand Pontarlier
Conférence l’Histoire de l’horlogerie Salle Morand Pontarlier lundi 5 octobre 2026.
Pontarlier
Conférence l’Histoire de l’horlogerie
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05 20:00:00
Date(s) :
2026-10-05
Organisée par les Amis du Musée.
La captivante histoire de l’horlogerie commence avec le début de l’humanité. L’être humain a toujours voulu se repérer dans le temps, en observant soleil, lune et astres errants . .
Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
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English : Conférence l’Histoire de l’horlogerie
L’événement Conférence l’Histoire de l’horlogerie Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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