Conférence l’histoire de l’orgue de Saint-Julien | Journées du Patrimoine Eglise Saint-Julien Caen

Informations pratiques

Caen

Conférence l’histoire de l’orgue de Saint-Julien | Journées du Patrimoine

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A 15h, un diaporama sera présenté dans l’église, expliquant l’historique et le fonctionnement de l’orgue puis la visite se poursuivra à la tribune où chaque visiteur pourra découvrir l’intérieur du…

A 15h, un diaporama sera présenté dans l’église, expliquant l’historique et le fonctionnement de l’orgue puis la visite se poursuivra à la tribune où chaque visiteur pourra découvrir l’intérieur du buffet ainsi que la console où vos questions trouveront très certainement une réponse grâce aux explications et démonstrations aux claviers de l’organiste. Un diaporama en continu et silencieux illustrera l’histoire de l’église st Julien. Durée 1h. .

Eglise Saint-Julien 25 rue des carrières Saint-Julien Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 44 53

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English : Conférence l’histoire de l’orgue de Saint-Julien | Journées du Patrimoine

At 3:00 p.m., a slideshow will be presented in the church, explaining the history and operation of the organ, after which the tour will continue to the gallery, where each visitor will be able to explore the interior of the?

L’événement Conférence l’histoire de l’orgue de Saint-Julien | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer