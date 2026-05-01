Conférence L’histoire géologique de la Bretagne Le Faouët
Conférence L’histoire géologique de la Bretagne Le Faouët dimanche 17 mai 2026.
Le Faouët
Conférence L’histoire géologique de la Bretagne
Domaine de Tronjoly Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Samuel Piriou, géologue, nouveau membre et secrétaire de l’association Traditions et Patrimoine en Montagnes Noires donnera une conférence sur la géologie du Massif armoricain sous une forme accessible et compréhensible par tous, à partir de cartes et de photographies de terrains. .
Domaine de Tronjoly Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
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English :
L’événement Conférence L’histoire géologique de la Bretagne Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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