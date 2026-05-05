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Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Espace Simone Veil Limoges

Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Espace Simone Veil Limoges

Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Espace Simone Veil Limoges jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Espace Simone Veil

Adresse : 2 Rue de la Providence

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Limoges

Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Le musée de la Résistance propose la conférence L’image des prisonniers de guerre de 1740 à nos jours , menée par Evelyne Gayne.

Gayne est historienne spécialisée dans l’étude des prisonniers de guerre français. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le sujet dont Prisonniers de guerre. Vivre dans la captivité .

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 42  alexandra.moreau@limoges.fr

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English : Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS

L’événement Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole

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