Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Espace Simone Veil Limoges
Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Espace Simone Veil Limoges jeudi 18 juin 2026.
Limoges
Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Le musée de la Résistance propose la conférence L’image des prisonniers de guerre de 1740 à nos jours , menée par Evelyne Gayne.
Gayne est historienne spécialisée dans l’étude des prisonniers de guerre français. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le sujet dont Prisonniers de guerre. Vivre dans la captivité .
Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 42 alexandra.moreau@limoges.fr
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English : Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS
L’événement Conférence L’IMAGE DES PRISONNIERS DE GUERRE DE 1940 A NOS JOURS Limoges a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Limoges Métropole
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