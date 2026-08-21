Conférence Lire les origines, écrire le présent Le Cube Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Conférence Lire les origines, écrire le présent

Lundi 12 octobre 2026 à partir de 18h30.

18h30. Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 18:30:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Conférence animée par Seyhmus Dagtekin, écrivain et poète. Relire des textes fondateurs venus de différentes cultures et civilisations.

J’ai entrepris de lire et de relire des textes fondateurs venus de différentes cultures et civilisations. Comment continuent-ils de nous parler, et comment peuvent-ils nous aider à dire le monde aujourd’hui ? .

Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

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English :

A talk led by Seyhmus Dagtekin, writer and poet. A fresh look at seminal texts from different cultures and civilizations.

L’événement Conférence Lire les origines, écrire le présent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence