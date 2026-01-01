Conférence L’italie aux XIII-XVème siècles Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence L’italie aux XIII-XVème siècles

Mercredi 21 janvier 2026 de 18h à 20h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Université Populaire du Pays salonais invite Sylvain Bianchi, professeur d’histoire pour évoquer les épisodes confus mais nécessaires de notre condition humaine l’Italie aux XIII-XVème siècles.

Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites history professor Sylvain Bianchi to evoke the confused but necessary episodes of our human condition: Italy in the 13th-15th centuries.

