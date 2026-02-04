Conférence l’odyssée de la voix Villefranche-de-Rouergue
Conférence l’odyssée de la voix Villefranche-de-Rouergue mercredi 29 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Conférence l’odyssée de la voix
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
De la voix parlée à la voix lyrique un parcours inspirant et initiatique par le travail de la voix.
De la voix parlée à la voix lyrique un parcours inspirant et initiatique par le travail de la voix.
Irina Lopériol, soprano lyrique, coach vocale et sono thérapeute vous propose une rencontre
sous forme de voyage inspirant entre Art science et spiritualité, pour mettre en lumière
le travail de la technique vocale comme vecteur d’évolution et de transmutation de l’être.
Dans le cadre du Festival Labyrinthe Musical en Rouergue de l’association Demandezle programme .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the Spoken Voice to the Lyrical Voice—an inspiring and transformative journey through voice training.
L’événement Conférence l’odyssée de la voix Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- RENCONTRE PAPILLION ET SES INVITÉS Villefranche-de-Rouergue 17 juin 2026
- Spectacle fin d’année Vitadanse Villefranche-de-Rouergue 19 juin 2026
- Le carillon chante pour la fête de la Musique Villefranche-de-Rouergue 20 juin 2026
- 16ième rassemblement aéronefs Villefranche-de-Rouergue 20 juin 2026
- 2 DJ Set pour plus de fêtes ! Villefranche-de-Rouergue 21 juin 2026