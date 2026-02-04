Villefranche-de-Rouergue

Conférence l’odyssée de la voix

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

De la voix parlée à la voix lyrique un parcours inspirant et initiatique par le travail de la voix.

De la voix parlée à la voix lyrique un parcours inspirant et initiatique par le travail de la voix.

Irina Lopériol, soprano lyrique, coach vocale et sono thérapeute vous propose une rencontre

sous forme de voyage inspirant entre Art science et spiritualité, pour mettre en lumière

le travail de la technique vocale comme vecteur d’évolution et de transmutation de l’être.

Dans le cadre du Festival Labyrinthe Musical en Rouergue de l’association Demandezle programme .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

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English :

From the Spoken Voice to the Lyrical Voice—an inspiring and transformative journey through voice training.

L’événement Conférence l’odyssée de la voix Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)