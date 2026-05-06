Conférence Louis Fischer (1810-1873) Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Conférence Louis Fischer (1810-1873)

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 15:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Rendez-vous dans les Grands Salons de l’Hôtel de ville pour une conférence ayant pour thème Louis-Bernard Fischer paysagiste bordelais qui œuvra dans de nombreux jardins et notamment aménagera le jardin public d’Angoulême.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

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English :

Join us in the Grand Salons of City Hall for a lecture on Louis-Bernard Fischer, a landscape architect from Bordeaux who worked on numerous gardens and, in particular, designed the public garden in Angoulême.

L’événement Conférence Louis Fischer (1810-1873) Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême