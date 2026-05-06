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Conférence Louis Fischer (1810-1873) Rue Corneille Angoulême

Conférence Louis Fischer (1810-1873) Rue Corneille Angoulême vendredi 18 décembre 2026.

Lieu
Rue Corneille
Adresse
Musée d'Angoulême
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
2.4 2.4 2.4 Tarif réduit

Angoulême

Conférence Louis Fischer (1810-1873)

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 15:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Rendez-vous dans les Grands Salons de l’Hôtel de ville pour une conférence ayant pour thème Louis-Bernard Fischer paysagiste bordelais qui œuvra dans de nombreux jardins et notamment aménagera le jardin public d’Angoulême.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97  maam.angouleme@gmail.com

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English :

Join us in the Grand Salons of City Hall for a lecture on Louis-Bernard Fischer, a landscape architect from Bordeaux who worked on numerous gardens and, in particular, designed the public garden in Angoulême.

L’événement Conférence Louis Fischer (1810-1873) Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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