Informations pratiques

Conférence « LUX STORIES » par le photographe Karl Kugel Samedi 19 septembre, 15h00 Artothèque de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Conférence Performance de Karl Kugel

Ce photographe, créateur visuel et chercheur animera une conférence autour de l’image. Son regard et son expérience sur la photo enrichiront les notions de force et de fragilité de ce média au fil des années.

Artothèque de La Réunion 60 rue Victor le Vigoureux 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion +262 262 81 77 60 https://artotheque-reunion.fr/ https://www.facebook.com/ArtothequedeLaReunion/ Fondée en 1991 par le Conseil Départemental, l’Artothèque joue un rôle majeur dans la diffusion de l’art contemporain. Dans un contexte insulaire, elle met un point d’honneur à valoriser les artistes locaux ainsi que ceux issus des pays de la zone Océan Indien. L’Artothèque a réuni une collection de près de 3 000 œuvres originales datant des XXe et XXIe siècles.

L’Artothèque vous invite à vivre l’art au quotidien !

Avec son service de prêt ouvert à tous, les particuliers, les institutions publiques et privées peuvent accueillir chez eux des créations contemporaines et contribuer à la promotion des artistes de la collection. L’Artothèque propose également une offre culturelle et pédagogique à ses différents publics.

Conférence et performance du photographe Karl Kugel

©karlkugel