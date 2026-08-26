Conférence Madame de Sévigné, lieux de vie, d’écriture, de souvenirs ACCES Maison des associations de Bourg de Péage Bourg-de-Péage

mardi 8 décembre 2026 · Maison des associations de Bourg de Péage · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Conférence Madame de Sévigné, lieux de vie, d’écriture, de souvenirs ACCES

Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

5 euros de conférence + 12 d’adhésion à ACCES.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 18:00:00

fin : 2026-12-08 19:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Chrystèle BURGARD, Conservatrice honoraire du patrimoine de la Drôme, animera cette conférence.

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Maison des associations de Bourg de Péage 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

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English :

Chrystèle BURGARD, Honorary Heritage Curator for the Drôme region, will lead this lecture.

L’événement Conférence Madame de Sévigné, lieux de vie, d’écriture, de souvenirs ACCES Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme