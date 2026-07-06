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AGENDA · Bourg-de-Péage

Jazz en tandem Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

vendredi 25 septembre 2026 · Salle Jean Cocteau · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Jean Cocteau
Adresse
Rue Andrevon
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif
15 15 15

Bourg-de-Péage

Jazz en tandem

Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Tandem Loisirs vous propose un concert Jazz en Tandem avec RenaiJazz, venez nombreux !
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Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@tandem-loisirs.org

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English :

Tandem Loisirs is hosting a Jazz en Tandem concert featuring RenaiJazz—we hope to see many of you there!

L’événement Jazz en tandem Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme

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