Jazz en tandem Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
vendredi 25 septembre 2026 · Salle Jean Cocteau · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Jazz en tandem
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Tandem Loisirs vous propose un concert Jazz en Tandem avec RenaiJazz, venez nombreux !
.
Salle Jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@tandem-loisirs.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tandem Loisirs is hosting a Jazz en Tandem concert featuring RenaiJazz—we hope to see many of you there!
L’événement Jazz en tandem Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)
- Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) Bourg-de-Péage 24 juillet 2026
- Soirée latino au Mamão Mamão Bourg-de-Péage 28 juillet 2026
- Soirée avec Dj Sam route d’Alixan Bourg-de-Péage 31 juillet 2026
- Stage de cirque Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage 17 août 2026
- Opéra sous les étoiles Parc Mossant Bourg-de-Péage 18 août 2026