Forum des associations avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Forum des associations

avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Sport, culture, loisirs, etc. De quoi faire le plein d’activités pour la nouvelle année scolaire

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avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10

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English :

Sports, culture, recreation, and more. Plenty of activities to look forward to for the new school year

L’événement Forum des associations Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme