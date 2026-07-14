Forum des associations avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage
samedi 5 septembre 2026 · avenue Ville de Mindelheim · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Forum des associations
avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Sport, culture, loisirs, etc. De quoi faire le plein d’activités pour la nouvelle année scolaire
.
avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10
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English :
Sports, culture, recreation, and more. Plenty of activities to look forward to for the new school year
L’événement Forum des associations Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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