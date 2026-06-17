Soirée festive Dj guest route d’Alixan Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Soirée festive Dj guest

route d’Alixan Complexe Diabolo, Mamão Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Avec DJ Julius, impossible de rester en place bien longtemps.

Entre sonorités généralistes, influences urbaines et morceaux incontournables, il construit des sets rythmés qui accompagnent chaque moment de la soirée.

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route d’Alixan Complexe Diabolo, Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

With DJ Julius, it’s impossible to stay still for long.

With his eclectic sounds, urban influences, and must-hear tracks, he crafts rhythmic sets that set the tone for every moment of the evening.

L’événement Soirée festive Dj guest Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme