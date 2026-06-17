Soirée festive Dj guest route d’Alixan Bourg-de-Péage
samedi 29 août 2026 · route d’Alixan · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Soirée festive Dj guest
route d’Alixan Complexe Diabolo, Mamão Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Avec DJ Julius, impossible de rester en place bien longtemps.
Entre sonorités généralistes, influences urbaines et morceaux incontournables, il construit des sets rythmés qui accompagnent chaque moment de la soirée.
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route d’Alixan Complexe Diabolo, Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
With DJ Julius, it’s impossible to stay still for long.
With his eclectic sounds, urban influences, and must-hear tracks, he crafts rhythmic sets that set the tone for every moment of the evening.
L’événement Soirée festive Dj guest Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme
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