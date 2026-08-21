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AGENDA · Bourg-de-Péage

Journée portes ouvertes Piscine Diabolo route d’Alixan Bourg-de-Péage

samedi 5 septembre 2026 · route d’Alixan · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
route d’Alixan
Adresse
Complexe Aquatique Diabolo
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif
4 4 4 Uniquement sur la journée du 6 septembre.

Bourg-de-Péage

Journée portes ouvertes Piscine Diabolo

route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Uniquement sur la journée du 6 septembre.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

Venez (re)découvrir le centre aquatique grâce au week-end de portes ouvertes.
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route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17  diabolo@valenceromansagglo.fr

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English :

Come (re)discover the aquatic center during the open house weekend.

L’événement Journée portes ouvertes Piscine Diabolo Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme

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