Journée portes ouvertes Piscine Diabolo route d’Alixan Bourg-de-Péage
samedi 5 septembre 2026 · route d’Alixan · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Journée portes ouvertes Piscine Diabolo
route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Uniquement sur la journée du 6 septembre.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Venez (re)découvrir le centre aquatique grâce au week-end de portes ouvertes.
.
route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come (re)discover the aquatic center during the open house weekend.
L’événement Journée portes ouvertes Piscine Diabolo Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)
- Soirée Dj Guest Funk Mamão Bourg-de-Péage 27 août 2026
- Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Bourg-de-Péage 28 août 2026
- Soirée festive Dj guest route d’Alixan Bourg-de-Péage 29 août 2026
- Forum des associations avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 5 septembre 2026
- Tournoi zen & mat Maison des associations François Mitterand Bourg-de-Péage 12 septembre 2026