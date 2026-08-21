Journée portes ouvertes Piscine Diabolo route d’Alixan Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Journée portes ouvertes Piscine Diabolo

route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Uniquement sur la journée du 6 septembre.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Venez (re)découvrir le centre aquatique grâce au week-end de portes ouvertes.

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route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr

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English :

Come (re)discover the aquatic center during the open house weekend.

L’événement Journée portes ouvertes Piscine Diabolo Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme