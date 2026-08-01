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AGENDA · Bourg-de-Péage

Soirée Dj Guest Funk Mamão Bourg-de-Péage

jeudi 27 août 2026 · Mamão · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Mamão
Adresse
Complexe Diabolo
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Soirée Dj Guest Funk

Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Avec Selactes, chaque soirée est une invitation au voyage!
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Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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English :

With Selactes, every evening is an invitation to travel!

L’événement Soirée Dj Guest Funk Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-28 par Valence Romans Tourisme

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