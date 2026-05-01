Rignac

Conférence Marianne, symbole de la République Française

Espace André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Conférence présentée par Colette Julien, conférencière

Sous l’Ancien Régime, la France s’identifiait à son roi. Le nom du roi et son portrait étaient présents partout, à commencer par les pièces de monnaie.

Avant la proclamation officielle de la République (septembre 1792) les républicains français ont mis en place des images pour imposer dans l’imaginaire collectif, l’idée de la République : ils l’ont représentée comme une jeune femme coiffée d’un bonnet phrygien, appelé à l’époque, bonnet de la liberté. Ils lui ont donné le prénom de Marianne, très courant alors pour les femmes du peuple, et l’ont accompagnée de symboles : le drapeau tricolore, la cocarde, le coq.

Au fil des ans, Marianne a affirmé sa représentation, en se donnant une devise : Liberté, Égalité, Fraternité, et en choisissant une date pour sa célébration, le 14 juillet. Au cours des 19ème et 20éme siècle, malgré les éclipses imposées par trois monarchies, deux empires et le régime de Vichy, Marianne a su renouveler son image, toujours jeune.

Et aujourd’hui ? Dans le flot incessant des images médiatiques, comment Marianne et ses symboles sont-ils présents ? .

Espace André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 6 07 04 64 16 rencontres.citoyennes@gmail.com

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English :

Conference presented by Colette Julien, speaker

L’événement Conférence Marianne, symbole de la République Française Rignac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)