Thé dansant du Soulicou Rignac
Thé dansant du Soulicou Rignac dimanche 17 mai 2026.
Thé dansant du Soulicou
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17 2026-11-15
Salle André Jarlan à partir de 14h30.
Organisé par le club Le Soulicou .
Goûter offert.
Réservations: 06.61.45.22.40 06.86.80.12.07 06.32.90.11.28 .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Salle André Jarlan from 2:30 pm.
L’événement Thé dansant du Soulicou Rignac a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)