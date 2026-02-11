Thé dansant du Soulicou Rignac

Thé dansant du Soulicou

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17 2026-11-15

Salle André Jarlan à partir de 14h30.

Organisé par le club Le Soulicou .

Goûter offert.

Réservations: 06.61.45.22.40 06.86.80.12.07 06.32.90.11.28 .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

English :

Salle André Jarlan from 2:30 pm.

