Super Quine USMR Rignac

Super Quine USMR Rignac jeudi 16 juillet 2026.

Super Quine USMR

Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Super quine de l’Union Sportive Montbazens Rignac en plein air à 21h Place du Portail-Bas. En cas d’intempéries, le quine se déroulera à l’espace André Jarlan.

5€ le carton / 10€ les 3 / 20€ les 7 .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr

English :

Union Sportive Montbazens Rignac open-air Super Quine at 9pm Place du Portail-Bas. In case of bad weather, the quine will take place at the Espace André Jarlan.

German :

Super-Quine der Union Sportive Montbazens Rignac im Freien um 21 Uhr Place du Portail-Bas. Bei schlechtem Wetter findet das Quine im Espace André Jarlan statt.

Italiano :

Union Sportive Montbazens Rignac super quine all’aperto alle 21.00 Place du Portail-Bas. In caso di maltempo, la gara si terrà all’Espace André Jarlan.

Espanol :

Union Sportive Montbazens Rignac super quine al aire libre a las 21h Place du Portail-Bas. En caso de mal tiempo, el quine se celebrará en el Espace André Jarlan.

L’événement Super Quine USMR Rignac a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)