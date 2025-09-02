Super Quine USMR Rignac
Super Quine USMR Rignac jeudi 16 juillet 2026.
Super Quine USMR
Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-06
Super quine de l’Union Sportive Montbazens Rignac en plein air à 21h Place du Portail-Bas. En cas d’intempéries, le quine se déroulera à l’espace André Jarlan.
5€ le carton / 10€ les 3 / 20€ les 7 .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 04 tourisme@pays-rignacois.fr
English :
Union Sportive Montbazens Rignac open-air Super Quine at 9pm Place du Portail-Bas. In case of bad weather, the quine will take place at the Espace André Jarlan.
German :
Super-Quine der Union Sportive Montbazens Rignac im Freien um 21 Uhr Place du Portail-Bas. Bei schlechtem Wetter findet das Quine im Espace André Jarlan statt.
Italiano :
Union Sportive Montbazens Rignac super quine all’aperto alle 21.00 Place du Portail-Bas. In caso di maltempo, la gara si terrà all’Espace André Jarlan.
Espanol :
Union Sportive Montbazens Rignac super quine al aire libre a las 21h Place du Portail-Bas. En caso de mal tiempo, el quine se celebrará en el Espace André Jarlan.
L’événement Super Quine USMR Rignac a été mis à jour le 2025-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)