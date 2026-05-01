Les Tony Spectacle Rignac
Les Tony Spectacle Rignac samedi 16 mai 2026.
Rignac
Les Tony Spectacle
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tony Spectacle: Un spectacle de 1h30 rempli de rires, de jolis moments poétiques et de numéros artistiques amusants, dans une ambiance de cabaret. Une belle fin d’après-midi à partager en famille, pour les petits comme pour les grands. Rendez-vous le 16 mai à 17h 4 .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Les Tony Spectacle Rignac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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