Rignac

Les Tony Spectacle

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tony Spectacle: Un spectacle de 1h30 rempli de rires, de jolis moments poétiques et de numéros artistiques amusants, dans une ambiance de cabaret. Une belle fin d’après-midi à partager en famille, pour les petits comme pour les grands. Rendez-vous le 16 mai à 17h 4 .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Les Tony Spectacle Rignac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)