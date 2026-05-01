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Les Tony Spectacle Rignac

Les Tony Spectacle Rignac

Les Tony Spectacle Rignac samedi 16 mai 2026.

Adresse : 52 place André Jarlan

Ville : 12390 Rignac

Département : Aveyron

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 4 Tarif enfant

Rignac

Les Tony Spectacle

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Tony Spectacle: Un spectacle de 1h30 rempli de rires, de jolis moments poétiques et de numéros artistiques amusants, dans une ambiance de cabaret. Une belle fin d’après-midi à partager en famille, pour les petits comme pour les grands. Rendez-vous le 16 mai à 17h 4  .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

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English :

L’événement Les Tony Spectacle Rignac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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