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Conférence « Marie-Antoinette » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul

jeudi 11 février 2027 · Cinéma Le Flandria · Bailleul

Conférence « Marie-Antoinette » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Informations pratiques

Début
jeudi 11 février 2027
Fin
jeudi 11 février 2027
Lieu
Cinéma Le Flandria
Adresse
45 rue des Viviers 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Conférence « Marie-Antoinette » par les Amis du Musée Jeudi 11 février 2027, 14h30 Cinéma Le Flandria Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-11T14:30:00+01:00 – 2027-02-11T16:00:00+01:00
Fin : 2027-02-11T14:30:00+01:00 – 2027-02-11T16:00:00+01:00

Cinéma Le Flandria 45 rue des Viviers 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Par Édith Marcq

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