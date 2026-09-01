Conférence Micro-Folie (JEP) L’art à l’épreuve du feu La Guerche-de-Bretagne
vendredi 18 septembre 2026 · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
La Guerche-de-Bretagne
Conférence Micro-Folie (JEP) L’art à l’épreuve du feu
Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Micro-Folie de La Guerche-de-Bretagne propose une conférence thématique consacrée à la représentation du feu dans la peinture.
Grâce aux écrans haute définition du musée numérique, découvrez comment les artistes ont saisi l’embrasement de monuments célèbres le château de Frederiksborg, la cathédrale de Reims, le château de Meudon ou encore le palais des Tuileries.
Informations pratiques
Date & Horaire Vendredi 18 septembre 2026 à 19h00
Lieu Micro-Folie ; La Salorge (1er étage)
Tarif Gratuit, accès libre (dans la limite des places disponibles)
Contact Médiathèque au 02 99 96 22 20 .
Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20
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English :
L’événement Conférence Micro-Folie (JEP) L’art à l’épreuve du feu La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT VITRE
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