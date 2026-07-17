Informations pratiques

Conférence – Moreau : les parures mythologiques Palais de la Mutualité Lyon Jeudi 15 octobre, 14h30, 19h00

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 15/10/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur «Moreau : les parures mythologiques ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-15T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00.000+02:00

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Palais de la Mutualité 1 Place Antonin Jutard, 69003 Lyon Lyon



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