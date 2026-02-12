Conférence Musicale par Simon Mestres Björk Cinéma Le Plaza Marmande
Conférence Musicale par Simon Mestres Björk Cinéma Le Plaza Marmande jeudi 19 mars 2026.
Conférence Musicale par Simon Mestres Björk
Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Conférence Musicale dédiée à Björk par Simon Mestres au Cinéma Plaza
Conférence Musicale dédiée à Björk par Simon Mestres au Cinéma Plaza .
Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Musicale par Simon Mestres Björk
Musical Conference dedicated to Björk by Simon Mestres at Cinéma Plaza
L’événement Conférence Musicale par Simon Mestres Björk Marmande a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Val de Garonne