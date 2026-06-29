Conférence Naissance chez les dinos Espace Franquin Angoulême

Angoulême

Conférence Naissance chez les dinos

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 18:15:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Une fois par mois à 18h15 à l’espace Franquin, venez suivre nos conférences d’histoire de l’art une façon de redécouvrir des artistes et de suivre l’actualité du moment.

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Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Once a month at 6:15 p.m. at the Espace Franquin, come join us for our art history lectures: a great way to rediscover artists and stay up to date on current trends.

L’événement Conférence Naissance chez les dinos Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême