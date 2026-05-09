AGENDA · Niederbronn-les-Bains
Conférence Niederbronn-les-Bains
mardi 29 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Conférence
42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29 21:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Conférence
Conférence en collaboration avec la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord .
42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin)
- Visite commentée de la cité thermale Niederbronn-les-Bains 9 juillet 2026
- Visite guidée du château de la Wasenbourg Niederbronn-les-Bains 11 juillet 2026
- Festival en Pays d’Alsace La Chorale Les Rousserolles Niederbronn-les-Bains 11 juillet 2026
- Festival en Pays d’Alsace Musique Union de Preuschdorf Niederbronn-les-Bains 12 juillet 2026
- Nuit du feu Niederbronn-les-Bains 13 juillet 2026