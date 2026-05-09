Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Conférence

42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 21:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Conférence

Conférence en collaboration avec la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord .

42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

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English :

L’événement Conférence Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte