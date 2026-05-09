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AGENDA · Niederbronn-les-Bains

Conférence Niederbronn-les-Bains

mardi 29 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains

Conférence Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
42 Avenue Foch
Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
Département
Bas-Rhin
Tarif

Niederbronn-les-Bains

Conférence

42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29 21:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Conférence
Conférence en collaboration avec la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord   .

42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37  service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

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English :

L’événement Conférence Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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