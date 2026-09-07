Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Informations pratiques

Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain Jeudi 24 septembre, 19h30 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Conférence de l’association Attac Var est.

Nos territoires face aux risques systémiques ; enjeux, vulnérabilités et pistes d’action.

19h30 – Salle de conférence de la MSJ

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conférence de l’association Attac Var est