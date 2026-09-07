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Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Maison des Sports et de la Jeunesse
Adresse
Boulevard Marx Dormoy, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée gratuite

Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain Jeudi 24 septembre, 19h30 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Conférence de l’association Attac Var est.
Nos territoires face aux risques systémiques ; enjeux, vulnérabilités et pistes d’action.
19h30 – Salle de conférence de la MSJ

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence de l’association Attac Var est

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