Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
jeudi 24 septembre 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan
Informations pratiques
Conférence – Nos territoires face aux crises globales : construire la résilience de demain Jeudi 24 septembre, 19h30 Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Conférence de l’association Attac Var est.
Nos territoires face aux risques systémiques ; enjeux, vulnérabilités et pistes d’action.
19h30 – Salle de conférence de la MSJ
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence de l’association Attac Var est
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