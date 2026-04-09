Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay

La Roche-Posay

Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay

Rue du Docteur Benjamin Bord Pavillon des Sources La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:30:00

fin : 2026-10-09 16:30:00

Date(s) :

2026-10-09

CONFÉRENCE Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay .

Rue du Docteur Benjamin Bord Pavillon des Sources La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 48 47

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English : Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay

L’événement Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne