Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay
Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay Rue du Docteur Benjamin Bord La Roche-Posay vendredi 9 octobre 2026.
La Roche-Posay
Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay
Rue du Docteur Benjamin Bord Pavillon des Sources La Roche-Posay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 15:30:00
fin : 2026-10-09 16:30:00
Date(s) :
2026-10-09
CONFÉRENCE Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay .
Rue du Docteur Benjamin Bord Pavillon des Sources La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 48 47
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English : Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay
L’événement Conférence Ocologie & Peau: l’engagement avec la marque La Roche-Posay La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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