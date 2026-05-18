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Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Université Indépendante de Vichy Centre Roland

Adresse : 18 rue du Quatre Septembre

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit Adhérent

Vichy

Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:15:00
fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Conférence animée par les
– Docteur Marie-Ange Mouret Reynier,Oncologue médicale
– Docteur Charles Merlin, Médecin Nucléaire
– Dr Pierre Gimbergues, Chirurgien cancérologue
  .

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

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English :

Conference led by
– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Medical Oncologist
– Dr Charles Merlin, Nuclear Physician
– Dr Pierre Gimbergues, Cancer surgeon

L’événement Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations

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