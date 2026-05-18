Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 4 juin 2026.
Vichy
Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:15:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Conférence animée par les
– Docteur Marie-Ange Mouret Reynier,Oncologue médicale
– Docteur Charles Merlin, Médecin Nucléaire
– Dr Pierre Gimbergues, Chirurgien cancérologue
.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Conference led by
– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Medical Oncologist
– Dr Charles Merlin, Nuclear Physician
– Dr Pierre Gimbergues, Cancer surgeon
L’événement Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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