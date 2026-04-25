Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Centre Roland Vichy
Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Centre Roland Vichy jeudi 4 juin 2026.
Vichy
Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin
Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:15:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Conférence proposée par
– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Oncologue médicale
– Dr Charles Merlin Médecin Nucléaire
– Dr Pierre Gimbergues Chirurgien cancérologue
.
Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Conference proposed by
– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Medical Oncologist
– Dr Charles Merlin Nuclear Physician
– Dr Pierre Gimbergues Cancer surgeon
L’événement Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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