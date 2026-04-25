Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Centre Roland Vichy

Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Centre Roland Vichy jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Centre Roland

Adresse : 18 rue du Quatre Septembre

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit Adhérent

Vichy

Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin

Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:15:00
fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Conférence proposée par
– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Oncologue médicale
– Dr Charles Merlin Médecin Nucléaire
– Dr Pierre Gimbergues Chirurgien cancérologue
  .

Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference proposed by
– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Medical Oncologist
– Dr Charles Merlin Nuclear Physician
– Dr Pierre Gimbergues Cancer surgeon

L’événement Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)