Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Centre Roland Vichy

Vichy

Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin

Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:15:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Conférence proposée par

– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Oncologue médicale

– Dr Charles Merlin Médecin Nucléaire

– Dr Pierre Gimbergues Chirurgien cancérologue

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Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Conference proposed by

– Dr Marie-Ange Mouret Reynier, Medical Oncologist

– Dr Charles Merlin Nuclear Physician

– Dr Pierre Gimbergues Cancer surgeon

L’événement Conférence Oncologie avec des spécialistes du centre Jean Perrin Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations