Conférence organisée par Soroptimist pour sensibiliser aux violences faites aux femmes Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Conférence organisée par Soroptimist pour sensibiliser aux violences faites aux femmes Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 1 juillet 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Sensibilisation aux violences faites aux femmes,
présentation des actions de l’association et projets de lutte.
« La violence à l’égard des femmes n’est jamais
acceptable, jamais excusable, jamais tolérable » (Ban Ki-Moon, Secrétaire
Général des Nations Unies).
Les Soroptimist sont engagées dans des actions de
prévention, d’accompagnement et d’information contre les violences faites aux
femmes et aux filles.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
« La violence à l’égard des femmes n’est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable »
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Par mail à paris-fondateur@soroptimist.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T17:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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