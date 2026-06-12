Conférence Orient Express Corinthian L’Alpha Angoulême
Conférence Orient Express Corinthian L’Alpha Angoulême jeudi 8 octobre 2026.
Angoulême
Conférence Orient Express Corinthian
L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 18:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
140 ans après le lancement de ses premiers trains d’exception, l’Orient Express vous emmène pour une nouvelle aventure à bord du plus grand voilier du monde l’Orient Express Corinthian.
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L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 mediation.mdp@mairie-angouleme.fr
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English :
140 years after the launch of its first luxury trains, the Orient Express takes you on a new adventure aboard the world’s largest sailing ship: the Orient Express Corinthian.
L’événement Conférence Orient Express Corinthian Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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