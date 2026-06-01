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Conférence Osez Proust Carnac

Conférence Osez Proust Carnac mardi 23 juin 2026.

Adresse : Espace culturel Terraqué

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif :

Carnac

Conférence Osez Proust

Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Conférence Osez Roust avec projet de lecture par Patricia Langlois.

A partir de 20h30 à l’Auditorium Terraqué

Entrée Libre   .

Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 06 46 06 

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English :

L’événement Conférence Osez Proust Carnac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE CARNAC

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