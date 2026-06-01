Conférence Osez Proust Carnac
Conférence Osez Proust Carnac mardi 23 juin 2026.
Carnac
Conférence Osez Proust
Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Conférence Osez Roust avec projet de lecture par Patricia Langlois.
A partir de 20h30 à l’Auditorium Terraqué
Entrée Libre .
Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 06 46 06
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English :
L’événement Conférence Osez Proust Carnac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE CARNAC
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