Carnac

Conférence Osez Proust

Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Conférence Osez Roust avec projet de lecture par Patricia Langlois.

A partir de 20h30 à l’Auditorium Terraqué

Entrée Libre .

Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 06 46 06

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English :

L’événement Conférence Osez Proust Carnac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT DE CARNAC