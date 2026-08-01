Informations pratiques

Montoire-sur-le-Loir

Conférence par Eric Berti Qui est Maurice Guillaux à Montoire-sur-le Loir

Rue Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

M. Guillaux (1883-1917), Pionnier de l’aviation montoirien devenu un héros en Australie en réalisant le premier vol postal entre Melbourne et Sydney en juillet 1914. Jeune pionnier français de l’aviation, originaire de Montoire, Maurice Guillaux a décidé en fév. 1914 de s’embarquer pour l’Australie.

Conférence par Eric Berti Qui est Maurice Guillaux à Montoire-sur-le Loir. Il emporte avec lui un Blériot XI démonté, en vue de proposer des démonstrations de vol dans les villes australiennes. Après plusieurs présentations aériennes démontrant sa virtuosité, il se voit proposer de réaliser un exploit inédit réaliser le premier vol postal entre Melbourne et Sydney, qu’il conduira entre le 16 et le 18 juillet 1914, faisant de lui un héros de la jeune aviation australienne. Eric Berti, diplomate en retraite, a occupé les fonctions de Consul général à Sydney de 2012 à 2015. Il a organisé avec l’association d’histoire de l’aviation australienne, une reconstitution de ce vol historique à l’occasion du centenaire de cet exploit. .

Rue Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 33 56 19 contact@frenchbooksonwheels.org

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English :

Mr. Guillaux (1883–1917), an aviation pioneer from Montoire who became a hero in Australia by completing the first mail flight between Melbourne and Sydney in July 1914. A young French aviation pioneer from Montoire, Maurice Guillaux decided in February 1914 to set sail for Australia.

L’événement Conférence par Eric Berti Qui est Maurice Guillaux à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de Vendome Territoires Vendomois