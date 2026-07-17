Conférence « Patrimoine, quand le péril devient opportunité » par Guillemette Gardette, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Conférence « Patrimoine, quand le péril devient opportunité » par Guillemette Gardette Samedi 19 septembre, 14h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 87 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

D’héritage embarrassant et souvent coûteux à la charge des collectivités ou des privés, le patrimoine architectural peut devenir une véritable opportunité pour créer de la richesse économique, sociale et culturelle dans les territoires.

Cette conférence est proposée en partenariat avec l’UNIVA, qui poursuivra cette réflexion au 2e semestre en proposant des cours sur le patrimoine animés par Guillemette Gardette, fondatrice et présidente de l’agence Médiéval AFP spécialisée dans la valorisation du patrimoine.

A partir de 6 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Sd0/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

© Guillemette Gardette