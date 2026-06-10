Vialas

CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Pauline JOINNAULT (association Takh) Des chevaux de Przewalski .

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Pauline JOINNAULT (association Takh) Des chevaux de Przewalski . .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Pauline JOINNAULT (Takh association): Przewalski’s horses .

L’événement CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère