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CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT Vialas

CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT Vialas

CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT Vialas mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Maison du Temps Libre

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Pauline JOINNAULT (association Takh) Des chevaux de Przewalski .
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS à la Maison du temps libre Pauline JOINNAULT (association Takh) Des chevaux de Przewalski .   .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

PETITS MARDIS CONFERENCE at the Maison du temps libre ? Pauline JOINNAULT (Takh association): Przewalski’s horses .

L’événement CONFÉRENCE PAULINE JOINNAULT Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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