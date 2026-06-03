UN ÉTÉ AVEC LE PARC A LA DÉCOUVERTE DES METIERS DE L’ARCHEOLOGIE LA FONDERIE DU BOCARD Site du Bocard, parking P2 Vialas
UN ÉTÉ AVEC LE PARC A LA DÉCOUVERTE DES METIERS DE L’ARCHEOLOGIE LA FONDERIE DU BOCARD Site du Bocard, parking P2 Vialas samedi 18 juillet 2026.
Vialas
UN ÉTÉ AVEC LE PARC A LA DÉCOUVERTE DES METIERS DE L’ARCHEOLOGIE LA FONDERIE DU BOCARD
Site du Bocard, parking P2 La Planche Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Accompagnés par une équipe du CNRS et l’association Le Filon des Anciens, partez à la découverte d’un site d’exception une ancienne fonderie de plomb et d’argent du XIXe siècle, et plongez dans les métiers de l’archéologie et des mondes industriels.
Un départ est prévu toutes les heures (14h, 15h, 16h et 17h).
Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
Accompagnés par une équipe du CNRS et l’association Le Filon des Anciens, partez à la découverte d’un site d’exception une ancienne fonderie de plomb et d’argent du XIXe siècle, et plongez dans les métiers de l’archéologie et des mondes industriels.
Un agent du Parc national des Cévennes vous accueillera pour évoquer l’histoire de ce patrimoine industriel et sa prise en compte progressive par les acteurs culturels et touristiques, dont le Parc. Vous serez ensuite guidés par une équipe du CNRS et l’association Le Filon des Anciens pour découvrir le site, mais aussi les différentes facettes de la recherche en archéologie industrielle fouilles, interprétation, valorisation…
Un départ est prévu toutes les heures (14h, 15h, 16h et 17h).
Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94 .
Site du Bocard, parking P2 La Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
Accompanied by a CNRS team and the association Le Filon des Anciens, discover an exceptional site: a former 19th-century lead and silver foundry, and immerse yourself in the world of archaeology and industry.
Tours depart every hour (2pm, 3pm, 4pm and 5pm).
Reservations required at OT des Cévennes au Mont Lozère: 04 66 45 81 94
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC A LA DÉCOUVERTE DES METIERS DE L’ARCHEOLOGIE LA FONDERIE DU BOCARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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