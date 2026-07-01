RANDONNÉE LE TRENZE Maison du Temps Libre Vialas
mercredi 22 juillet 2026 · Maison du Temps Libre · Vialas
Informations pratiques
Vialas
RANDONNÉE LE TRENZE
Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée autour du Trenze 13 km 800 mètres de dénivelé.
Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.
S’inscrire avant la randonnée.
Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée autour du Trenze 13 km 800 mètres de dénivelé Vialas, Gourdouze, rochers du Trenze, Vialas
Départ 8h de la maison du temps libre à Vialas
Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.
S’inscrire avant la randonnée. .
Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 88 93 36 07 loucami@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gilbert Servi%E8re, along with Vivre %E0 Vialas and Lou Cami, is organizing a hike around Le Trenze: 13 km with an elevation gain of 800 meters.
Bring hiking shoes, appropriate clothing, water, and a picnic lunch.
Register before the hike.
L’événement RANDONNÉE LE TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Vialas (Lozère)
- TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE Vialas 15 juillet 2026
- FESTIVAL BLUES AND CO Vialas 16 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE ROLAND MOUSQUÈS, LE LAND ART ET L’AMOUR DES PIERRES – Vialas 16 juillet 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA MINE AU BOIS D’ARGENT DE VIALAS Site du Bocard, parking P2 Vialas 18 juillet 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC A LA DÉCOUVERTE DES METIERS DE L’ARCHEOLOGIE LA FONDERIE DU BOCARD Site du Bocard, parking P2 Vialas 18 juillet 2026