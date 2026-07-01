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RANDONNÉE LE TRENZE Maison du Temps Libre Vialas

mercredi 22 juillet 2026 · Maison du Temps Libre · Vialas

RANDONNÉE LE TRENZE Maison du Temps Libre Vialas

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Maison du Temps Libre
Adresse
1 Aire Franck Arnal
Ville
48220 Vialas
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Vialas

RANDONNÉE LE TRENZE

Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée autour du Trenze 13 km 800 mètres de dénivelé.
Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.
S’inscrire avant la randonnée.
Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée autour du Trenze 13 km 800 mètres de dénivelé Vialas, Gourdouze, rochers du Trenze, Vialas
Départ 8h de la maison du temps libre à Vialas
Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.
S’inscrire avant la randonnée.   .

Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 88 93 36 07  loucami@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gilbert Servi%E8re, along with Vivre %E0 Vialas and Lou Cami, is organizing a hike around Le Trenze: 13 km with an elevation gain of 800 meters.
Bring hiking shoes, appropriate clothing, water, and a picnic lunch.
Register before the hike.

L’événement RANDONNÉE LE TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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