RANDONNÉE LE TRENZE Maison du Temps Libre Vialas

Informations pratiques

Vialas

RANDONNÉE LE TRENZE

Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 08:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée autour du Trenze 13 km 800 mètres de dénivelé.

Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.

S’inscrire avant la randonnée.

Gilbert Servière avec Vivre à Vialas et Lou Cami propose une randonnée autour du Trenze 13 km 800 mètres de dénivelé Vialas, Gourdouze, rochers du Trenze, Vialas

Départ 8h de la maison du temps libre à Vialas

Prévoir Chaussures de marches, vêtements adaptés, eau et pique-nique.

S’inscrire avant la randonnée. .

Maison du Temps Libre 1 Aire Franck Arnal Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 88 93 36 07 loucami@orange.fr

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English :

Gilbert Servi%E8re, along with Vivre %E0 Vialas and Lou Cami, is organizing a hike around Le Trenze: 13 km with an elevation gain of 800 meters.

Bring hiking shoes, appropriate clothing, water, and a picnic lunch.

Register before the hike.

L’événement RANDONNÉE LE TRENZE Vialas a été mis à jour le 2026-07-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère