Vialas

NUIT DU COURT METRAGE

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante.

Buvette tenue par Cévennes Terre d’Accueil

Une sélection de courts métrages Coups de cœur sélectionnés par Cinéco. Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante.

Buvette tenue par Cévennes Terre d’Accueil .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Come and enjoy a night lit by the stars and the screen, in authentic and atypical settings, to share a unique and spellbinding open-air cinematic experience.

Refreshment bar run by Cévennes Terre d?Accueil

L’événement NUIT DU COURT METRAGE Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère