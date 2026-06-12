NUIT DU COURT METRAGE Vialas
NUIT DU COURT METRAGE Vialas mercredi 22 juillet 2026.
Vialas
NUIT DU COURT METRAGE
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante.
Buvette tenue par Cévennes Terre d’Accueil
Une sélection de courts métrages Coups de cœur sélectionnés par Cinéco. Venez vivre une nuit éclairée à la lumière des étoiles et de l’écran, dans des décors authentiques et atypiques pour partager, en plein air, une expérience cinématographique unique et envoûtante.
Buvette tenue par Cévennes Terre d’Accueil .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Come and enjoy a night lit by the stars and the screen, in authentic and atypical settings, to share a unique and spellbinding open-air cinematic experience.
Refreshment bar run by Cévennes Terre d?Accueil
L’événement NUIT DU COURT METRAGE Vialas a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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