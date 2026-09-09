AGENDA · Royan
Conférence | Peinture et musique une harmonie de concert Musée Royan
vendredi 23 octobre 2026 · Musée · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence | Peinture et musique une harmonie de concert
Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Par René Ventola, conférencier
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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
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English :
By Ren%E9 Ventola, speaker
L’événement Conférence | Peinture et musique une harmonie de concert Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Mairie de Royan
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