Conférence : Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au XXe siècle, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Musée Labenche · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Conférence : Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au XXe siècle Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Labenche Corrèze
Gratuit. Sans réservation. Limité à 80 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Par Philippe Chambost, fils du céramiste, biographe et collectionneur.
Redécouverte d’un céramiste et de ses créations, au cœur du renouveau des arts de la table dans la seconde moitié du XXe siècle, en lien avec l’exposition temporaire présentée par le musée Labenche.
Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.
Par Philippe Chambost, fils du céramiste, biographe et collectionneur.
© Philippe Chambost – Pol Chambost ADAGP
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