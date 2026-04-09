Conférence « Politique de la rue » Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Conférence « Politique de la rue » Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 16 juin 2026.
Au Japon, les années 1960 et 1970 sont marquées par des luttes sociales intenses et par des mobilisations de très grande ampleur. La manifestation du 18 juin 1960 contre le renouvellement du traité de sécurité nippo-états-unien réunit ainsi devant la Diète quelque 330 000 personnes. Cette conférence de Nicolas Pinet (sociologue et enseignant en études japonaises à l’université d’Aix-Marseille) tentera de décrire ces mobilisations et mouvements sociaux multiformes, d’en analyser les dynamiques et de cerner les raisons de leur reflux au cours des années 1970.
Intervenant :
- Nicolas Pinet, sociologue et enseignant en études japonaises à l’université d’Aix-Marseille. Il conduit des recherches sur les quartiers populaires, les mouvements sociaux et le cinéma documentaire dans le Japon contemporain. Il a également été boursier d’études japonaises (chercheur, long terme) de la Fondation du Japon pour l’année 2012.
Photo : ©Kazuo Kitai, Étudiant, série Barricades, Tokyo, 1968
Mobilisations politiques et luttes sociales dans le Japon des années 1960 et 1970.
Le mardi 16 juin 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Réservation à partir du 17 mai 2026
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-16T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T18:30:00+02:00_2026-06-16T20:00:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris
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