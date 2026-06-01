Conférence : présentation de la juridiction administrative, Tribunal administratif, Rouen

Conférence : présentation de la juridiction administrative Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal administratif Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’ouverture au public, lors des Journées européenes du patrimoine, de l’hôtel de Crosne qui est, depuis 2008 le siège du tribunal administratif de Rouen, est également l’occasion de faire connaître au plus grand nombre la juridiction administrative.

Tribunal administratif 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN Rouen 76834 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0335583500 http://rouen.tribunal-administratif.fr/ TEOR – Ligne T4 – Arrêt Vieux Marché Rouen

L’ouverture au public, lors des Journées européenes du patrimoine, de l’hôtel de Crosne qui est, depuis 2008 le siège du tribunal administratif de Rouen, est également l’occasion de faire connaître…

Tribunal administratif de Rouen