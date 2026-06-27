Informations pratiques

Chartres

Conférence Quand créer apaise l’art comme ressource psychique

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 17:30:00

fin : 2026-10-09 18:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Et si peindre, écrire, chanter ou modeler pouvait réellement alléger une souffrance intérieure ? Cette intervention explore le lien profond entre création artistique et mieux-être psychologique, à travers des clés concrètes accessibles à tous — pas besoin d’être artiste pour en bénéficier.

Par Laëtitia VEYRON, psychologue. Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 2026. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

What if painting, writing, singing, or sculpting could actually alleviate inner suffering? This presentation explores the deep connection between artistic creation and psychological well-being through practical tips accessible to everyone—you don’t have to be an artist to benefit from them.

L’événement Conférence Quand créer apaise l’art comme ressource psychique Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES