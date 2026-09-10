Conférence – Quand Fleuriot de Langle préparait à Brest l’expédition Lapérouse, Hôtel de Ville de Brest, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Brest · Brest
Informations pratiques
Conférence – Quand Fleuriot de Langle préparait à Brest l’expédition Lapérouse Samedi 19 septembre, 16h00 Hôtel de Ville de Brest Finistère
Salon Colbert – Hôtel de Ville / Gratuit, nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Alors que les restes de Paul-Antoine Fleuriot de Langle (1744-1787) seront transférés en décembre 2026, du chœur de l’église Saint-Louis à l’espace mémoriel du Musée de la Marine au château de Brest, le contre-amiral François Bellec de l’Académie de marine nous présente le parcours et les accointances brestoises du bras droit de Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse (1741-1788)…
Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ville-art-et-histoire@mairie-brest.fr »}] Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté
Conférence par le contre-amiral François Bellec de l’Académie de marine
SEBL 2026
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