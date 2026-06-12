Conférence Que mangeaient les dinosaures ? Rue Corneille Angoulême
Conférence Que mangeaient les dinosaures ? Rue Corneille Angoulême jeudi 8 octobre 2026.
Angoulême
Conférence Que mangeaient les dinosaures ?
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 12:15:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
À l’occasion de l’exposition Chercheurs de dinos et de la Fête de la Science, venez assister à une conférence sur les différents régimes alimentaires des dinosaures.
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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
%C0 As part of the Dinosaur Hunters exhibition and the F%EAte de la Science, come attend %E0 a lecture on the different diets of dinosaurs.
L’événement Conférence Que mangeaient les dinosaures ? Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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