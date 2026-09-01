Conférence Qui était Jean Jeukens ? Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Conférence Qui était Jean Jeukens ?

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Jean-Pierre Harbulot, président des Dossiers documentaires meusiens vous invite à découvrir le parcours de Jean Jeukens auquel la médiathèque rend hommage en portant son nom.

Gratuit. Réservations conseillées.Tout public

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

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English :

Jean-Pierre Harbulot, president of the Dossiers documentaires meusiens, invites you to discover the life and work of Jean Jeukens, to whom the media center pays tribute by bearing his name.

Free admission. Reservations recommended.

L’événement Conférence Qui était Jean Jeukens ? Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE