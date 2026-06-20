Conférence : « Raconter par l’image: la sculpture de Cluny », Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 12 septembre 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Conférence : « Raconter par l’image: la sculpture de Cluny » Samedi 12 septembre, 14h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T15:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire gravée dans la pierre des prieurés clunisiens. À travers leurs sculptures et leurs décors, découvrez les pensées, les peurs, les croyances et les espoirs des artisans et des commanditaires qui ont donné vie à ces œuvres séculaires.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr/agenda »}]

Conférence en lien avec l’exposition temporaire « Pour l’Eternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre »

Ville de Nevers