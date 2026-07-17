Informations pratiques

Conférence « Raviver le patrimoine » par Jean Barbier Samedi 19 septembre, 11h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 87 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Si le patrimoine est « en péril », c’est qu’il risque toujours de mourir. Il arrive alors que nous devions le « raviver ». Mais ces expressions (« patrimoine en péril », « raviver le patrimoine ») supposent qu’un patrimoine puisse perdre la vie ou la retrouver, bref qu’il soit vivant. Qu’est-ce qui rend, par conséquent, un patrimoine vivant ? C’est cette notion de vie du patrimoine que nous tenterons d’interroger. Réside-t-elle dans le simple fait d’échapper à la destruction ? Lui est-elle donnée, de l’extérieur, par ceux et celles qui sont chargés de le protéger ? Ou bien ne font-ils que révéler, mettre en valeur une vie que le patrimoine possède déjà de manière intrinsèque ? L’enjeu est à la fois de comprendre ce qu’est un patrimoine et de saisir l’attitude que nous devons avoir envers lui.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScY/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Si le patrimoine est « en péril », c’est qu’il risque toujours de mourir. Il arrive alors que nous devions le « raviver ». Mais ces expressions (« patrimoine en péril », « raviver le patrimoine ») supposent…

© Mission Culture UCLy