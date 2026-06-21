Conférence Reconstitution écologique et environnementale au temps des dinosaures Espace Franquin Angoulême
Conférence Reconstitution écologique et environnementale au temps des dinosaures Espace Franquin Angoulême mardi 8 décembre 2026.
Angoulême
Conférence Reconstitution écologique et environnementale au temps des dinosaures
Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 18:15:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Une fois par mois à 18h15 à l’espace Franquin, venez suivre nos conférences d’histoire de l’art une façon de redécouvrir des artistes et de suivre l’actualité du moment.
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Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
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English :
Once a month at 6:15 p.m. at the Espace Franquin, come join us for our art history lectures: a great way to rediscover artists and stay up to date on current trends.
L’événement Conférence Reconstitution écologique et environnementale au temps des dinosaures Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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