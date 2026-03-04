Conférence-rencontre sur la place des femmes dans l’art, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Conférence-rencontre sur la place des femmes dans l’art Samedi 7 mars, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

La bibliothèque Bordeaux-Lac a le grand plaisir d’accueillir Nicolas Bulf, conférencier en histoire de l’art, pour une conférence-rencontre sur l’histoire de la place des femmes dans l’art au 20ème siècle.

Venez découvrir les singulières trajectoires des différentes artistes, galeristes, théoriciennes ou pédagogues qui furent à l’avant-garde de l’histoire de l’art moderne et contemporain.

Le samedi 7 mars à 10h30, veille de la Journée internationale des droits des femmes.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

© Nickolas Muray, Frida on white Bench, 1939