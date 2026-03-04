Conférence-rencontre sur la place des femmes dans l’art, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Conférence-rencontre sur la place des femmes dans l’art, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 7 mars 2026.
Conférence-rencontre sur la place des femmes dans l’art Samedi 7 mars, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
La bibliothèque Bordeaux-Lac a le grand plaisir d’accueillir Nicolas Bulf, conférencier en histoire de l’art, pour une conférence-rencontre sur l’histoire de la place des femmes dans l’art au 20ème siècle.
Venez découvrir les singulières trajectoires des différentes artistes, galeristes, théoriciennes ou pédagogues qui furent à l’avant-garde de l’histoire de l’art moderne et contemporain.
Le samedi 7 mars à 10h30, veille de la Journée internationale des droits des femmes.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
La place des femmes dans l’histoire de l’art au 20ème siècle Conférence Rencontre
© Nickolas Muray, Frida on white Bench, 1939